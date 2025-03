Maltempo estremo negli USA: dalle tempeste di polvere al rischio alluvioni lampo e tornado | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Mentre il Martedì Grasso riempie le strade di New Orleans di colori e festeggiamenti, un’ondata di maltempo minaccia di sconvolgere la tradizionale celebrazione. Forti temporali, venti distruttivi e possibili tornado sono previsti in Louisiana e in altre parti del Sud degli Stati Uniti, proprio nel giorno in cui migliaia di persone si riversano per le strade per le sfilate e i festeggiamenti.

Allarme meteo e modifiche ai festeggiamenti

Per fronteggiare il pericolo, le autorità locali hanno anticipato l’orario delle due principali parate del Martedì Grasso e ridotto i percorsi per evitare il peggio. La polizia ha annunciato che accelererà il passaggio dei carri allegorici, spingendo i partecipanti a muoversi rapidamente prima che i venti si intensifichino. “Non esiterò a cancellare tutto se la situazione dovesse peggiorare“, ha dichiarato il capo della polizia di New Orleans, Anne Kirkpatrick.

L’allerta è stata emessa dal National Weather Service (NWS), che prevede raffiche di vento fino a 97 km/h, con il rischio di alberi abbattuti e linee elettriche danneggiate. Le autorità di Pointe Coupee Parish, vicino a Baton Rouge, hanno già deciso drastiche misure: la parata del Martedì Grasso si terrà senza bande musicali, gruppi di danza e marce coreografiche, per minimizzare i rischi.

Maltempo estremo negli USA: dal rischio tornado alle tempeste di polvere

Il sistema meteorologico responsabile del maltempo in Louisiana sta portando condizioni estreme in diverse regioni degli Stati Uniti. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha lanciato allerta per tormente di neve, venti forti, alluvioni lampo, tempeste di polvere e incendi fuori controllo nel cuore del Paese.

Nel Sud, il pericolo maggiore è rappresentato dai tornado e dalla grandine di grosse dimensioni. L’area più a rischio comprende Texas orientale, Louisiana, Mississippi e Alabama, con oltre 7 milioni di persone potenzialmente coinvolte. Le città più esposte sono Baton Rouge, Shreveport, Jackson e Mobile.

Nel frattempo, nel News Mexico e nel Texas occidentale, violente tempeste di polvere hanno ridotto la visibilità a livelli pericolosi, spingendo il NWS a emettere avvisi di “Dust Storm Warning”. I meteorologi monitorano la situazione via satellite mentre sui social media circolano immagini impressionanti di strade invase da nuvole di sabbia e veicoli avvolti da una fitta polvere.

Meteo estremo negli USA, tempesta di polvere tra Texas e New Mexico

Un test per il National Weather Service

Questo evento meteorologico estremo rappresenta anche una prova cruciale per il National Weather Service, duramente colpito dai recenti licenziamenti di centinaia di meteorologi sotto l’amministrazione Trump. Gli esperti avvertono che la riduzione del personale potrebbe compromettere la capacità di prevedere eventi meteorologici pericolosi e mettere a rischio la vita di milioni di americani.

Con il maltempo che avanza e le celebrazioni ancora in corso, New Orleans e le altre città del Sud restano in allerta, pronte ad affrontare una giornata in bilico tra festa e tempesta.

