Il maltempo fa atterrare a Bari Dreamlifter, il gigante dei cieli

L’aeroporto di Bari ha accolto il Dreamlifter, uno degli aerei cargo più grandi al mondo, solitamente destinato a Grottaglie (Taranto). “Il maltempo ha voluto che l’aereo atterrasse a Bari – ha scritto sui social il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile -. Un evento straordinario che ha messo alla prova le nostre infrastrutture e le competenze operative, confermando la capacità del nostro sistema aeroportuale di gestire anche le situazioni più complesse. Abbiamo dimostrato flessibilità, efficienza e qualità. Trasformare l’imprevisto in un’opportunità significa essere pronti ad affrontare qualsiasi scenario, rafforzando il ruolo strategico dei nostri aeroporti per il territorio e per il futuro. Grazie a tutte le donne e gli uomini coinvolti per la professionalità e l’impegno dimostrati”.

