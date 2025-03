Maltempo Filippine, tornado a Blumentritt: danni e blackout | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Paura nelle Filippine. Un tornado ha colpito Blumentritt, sull’isola di Negros. Secondo un rapporto dell’Ufficio per la riduzione e la gestione dei rischi di catastrofe di Murcia, un magazzino è stato danneggiato, così come i tetti di diversi stabilimenti, e una parte della popolazione è rimasta senza corrente elettrica dopo che un palo ha preso fuoco. Non sono stati segnalati feriti tra le persone. Diversi automobilisti sono stati costretti a fermarsi a causa del forte vento.

Incredibili le immagini a corredo dell’articolo che mostrano il tornado attraversare la località con i suoi forti venti, provocando danni alle linee elettriche. Le autorità continuano a monitorare l’impatto del tornado nella zona.

Maltempo Filippine, tornado danneggia le linee elettriche a Blumentritt

Filippine, faccia a faccia con il tornado a Blumentritt

