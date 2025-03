Maltempo Firenze: in Mugello 190 persone ancora isolate

MeteoWeb

Circa 190 le persone ancora isolate nel Mugello per problemi alla viabilità, anche se raggiungibili a piedi, con piccoli mezzi o che sono monitorate: è quanto riporta la sala integrata della Protezione civile di Firenze in un nuovo bollettino sull’emergenza maltempo. Nel Comune di Borgo San Lorenzo, dopo che ieri i vigili del fuoco hanno evacuato 12 persone in elicottero, non ci sono più cittadini in potenziale pericolo. A Barberino di Mugello risultano, invece, 30 persone isolate ma raggiungibili. A Firenzuola, in località Tarabba, sono 8 gli isolati per la chiusura della sp 32. A Marradi gli isolati sono 70 in località Campigno, anche se sono raggiungibili con piccoli mezzi. Altre 40 restano isolate (e monitorate) in varie località del comune. “Si prevede entro la giornata di ridurre il numero degli isolati a 45 con dei lavori in corso per il ripristino viabilità“, viene specificato.

A Palazzuolo sul Senio ci sono due isolati: i proprietari di un agriturismo in località Monti. A Pontassieve vengono riportate 10 persone isolate in località Madonna del Sasso, ma raggiungibili a piedi. A Vicchio ci sono 28 isolati in località Poggiolino: sono monitorati dal Comune ed è in corso la procedura per definire l’invio delle autobotti; altre 4 persone isolate in località Gattaia sono state portate via e sono in corso soluzioni per ripristino parziale della viabilità.

Sempre a Vicchio sono da ricostruire tre argini dei torrenti e l’ex Provincia chiede di prestare “attenzione al bastione rotto del torrente Pesciolino” che “ha deviato il proprio corso naturale“. Segnalata l’evacuazione delle 15 persone isolate nel territorio di Vaglia.

A Campi Bisenzio la situazione sul Fosso macinante è rientrata con l’abbassarsi del livello dell’acqua. Ora sarà il consorzio di bonifica a eseguire un intervento in somma urgenza. Sempre a Campi, le “criticità a Sant’Angelo a Lecore sono in via di risoluzione: le acque stanno defluendo e il pompaggio sta funzionando“. A Calenzano, su torrente Marinella di Legri, in prossimità del torrente la Marina, è da attenzionare il ponte sulla sp8. Per quel che riguarda le linee ferroviarie, sempre in Mugello, è stata ripristinata la linea fino a San Piero a Sieve.

