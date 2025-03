Maltempo Firenze: pino abbatte palo dell’elettricità

MeteoWeb

I vigili del fuoco della sede centrale di Firenze sono intervenuti ieri sera a seguito della caduta di un grande pino che ha invaso completamente la carreggiata di una strada, con il tronco che ha attraversato l’intera via e la chioma che è finita all’interno di una proprietà privata. Durante la caduta, la pianta ha danneggiato un palo dell’illuminazione pubblica. La circolazione sulla strada è stata temporaneamente interrotta, come comunicato dai vigili del fuoco. L’intervento si è svolto in Via Gabriele d’Annunzio e ha visto l’impiego di una squadra che ha lavorato per diverse ore, supportata da un’autoscala e un’autogru provenienti dal distaccamento di Fi-Ovest. Non ci sono stati feriti. Il forte vento che ieri soffiava sul capoluogo toscano potrebbe aver contribuito all’incidente.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.