Maltempo Firenze, “piogge in attenuazione ma terreni saturi”

MeteoWeb

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze informa che nelle ultime ore, nel territorio metropolitano si sono registrate piogge sparse con accumuli variabili: le zone con maggiori precipitazioni hanno registrato cumulati massimi fino a 20-25 mm, nelle altre aree accumuli. inferiori, generalmente tra 5-15 mm. Tutti i livelli idrometrici sono sono al di sotto della prima soglia di riferimento, senza criticità segnalate. I terreni, però, “sono molto saturi a causa delle piogge degli ultimi giorni“, si spiega in una nota. “Le piogge si stanno attenuando, con accumuli previsti inferiori a 10 mm/3h. Successivamente, solo precipitazioni isolate. Attenzione: la saturazione dei terreni potrebbe ancora causare locali dissesti o movimenti franosi, soprattutto nelle zone più colpite dalle piogge. Si invita alla prudenza, in particolare durante la guida. Si ricorda che la Regione Toscana ha prorogato l’avviso di allerta meteo, con codice arancio, per rischio idrogeologico idraulico, per la giornata di domenica 23 marzo su tutto il territorio della città metropolitana ad eccezione dei comuni nell’area del Valdarno Superiore che rimangono un codice giallo. Prorogati anche codice giallo per rischio idraulico reticolo principale nei comuni dell’area Bisenzio-Ombrone Pistoiese e per temporali Forti nelle aree Empolese e Bisenzio. Ombrone Pistoiese“, conclude la nota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.