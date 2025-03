Maltempo, frana si stacca in Versilia dopo le piogge: chiusa la strada di Monte Altissimo a Seravezza

MeteoWeb

Chiusa per una frana causata dal maltempo in Versilia la strada di Monte Altissimo, nel comune di Seravezza (Lucca), sotto le Alpi Apuane. Ci sono stati sopralluoghi con geologo e tecnici per comprendere l’entità dello sottamento, intanto la via è stata transennata in prossimità del ponte de’ Rossi, alle porte di Riomagno. Le intense precipitazioni del 15 marzo avrebbero mosso la frana. Sul posto vigili del fuoco, tecnici e volontari con il sindaco Lorenzo Alessandrini. Sotto monitoraggio il versante che subisce il movimento franoso.

