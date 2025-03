Maltempo Francia, due tornado colpiscono Biscarrosse: paura e stupore | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta perturbazione ha colpito il Dipartimento delle Landes nella Francia sudoccidentale. Il settore settentrionale è stato il più interessato dal maltempo, con due trombe marine osservate a Biscarrosse. Nelle immagini a corredo dell’articolo, si vedono i vortici muoversi sopra l’acqua, lasciando di stucco gli osservatori. La scena, tuttavia, non è eccezionale, afferma Damien Donnet, meteorologo di Météo France. “La maggior parte di queste trombe marine passa inosservata”, ammette. Il fenomeno si verifica durante le tempeste e, in presenza di condizioni instabili, si creano movimenti vorticosi verso l’alto. Oggi “forti piogge accompagnate da raffiche di vento che hanno raggiunto i 70km/h“ hanno interessato Biscarrosse, spiega il meteorologo.

La fortuna dei testimoni è stata quella di avere avuto il tempo di filmare la scena, che per sua natura è di breve durata. “È un fenomeno su scala molto ridotta, facilmente identificabile“, aggiunge Damien Donnet. “La tromba marina arriva dal mare, viene generalmente osservata per un breve periodo e si disintegra non appena raggiunge la terraferma”.

Le due trombe marine hanno raggiunto la terraferma, attraversando le dune della spiaggia e sollevando la sabbia in nubi. Secondo un testimone, le due trombe marine “hanno attraversato una zona disabitata, non lontano dal Vivier”. Avendo toccato terra, si può parlare ufficialmente di tornado.

Il Dipartimento delle Landes è in allerta gialla fino alle 20:00 di mercoledì 12 marzo a causa dei temporali.

