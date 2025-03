Maltempo Giappone, forti piogge a Ishigaki: è allerta inondazioni | VIDEO

MeteoWeb

L’Osservatorio meteorologico di Okinawa, in Giappone, ha emesso un’allerta per forti piogge e un’allerta per inondazioni per la città di Ishigaki. Nella zona di Ishigakijima, si prega di prestare attenzione alle inondazioni nelle zone basse e alla piena dei fiumi fino a tarda serata di oggi. A Kabira, nella città di Ishigaki, sono stati registrati 70,5mm di pioggia nell’arco di un’ora fino alle 17:19 locali di oggi, la quantità più alta mai registrata a marzo. Inoltre, a Tonoshiro, sull’isola di Ishigaki, sono caduti 66,5mm di pioggia nell’arco di un’ora. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano gli effetti delle forti piogge a Ishigaki: strade invase dall’acqua, con difficoltà per la circolazione dei veicoli.

In seguito all’annuncio di un’allerta per forti piogge e inondazioni, la città di Ishigaki ha diramato le informazioni di evacuazione per gli anziani e gli altri cittadini. Al livello 3 dei cinque livelli di allerta per forti piogge, la popolazione è invitata a iniziare l’evacuazione, compresi gli anziani e le persone con disabilità.

