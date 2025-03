Maltempo, il Governo approva lo stato d’emergenza per Stromboli

MeteoWeb

“Il Governo ha deliberato, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, lo stato di emergenza di 12 mesi nel territorio dell’isola di Stromboli, nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina. Il provvedimento si rende necessario in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sull’Isola il 19 e 20 ottobre 2024”. Lo dichiara il Ministro Musumeci. “Sulla base dei dati forniti dalla Regione Siciliana e dei sopralluoghi svolti dal personale degli uffici tecnici del Dipartimento di Protezione Civile – spiega Musumeci – insieme ai tecnici della Regione, si è ritenuto che gli eventi accaduti siano tali da trascendere le capacità operative e finanziarie degli Enti competenti. Per questo, si autorizza, per l’attuazione delle misure urgenti, lo stanziamento di 1 milione e 200mila euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, con ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.