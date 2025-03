Maltempo Grecia, terribile alluvione sull’isola di Paros: auto spazzate via | VIDEO

MeteoWeb

La stessa perturbazione che sta portando maltempo al Sud Italia sta provocando una terribile alluvione in Grecia. Le forti piogge che hanno colpito l’isola di Paros fin dalle prime ore di questa mattina stanno causando seri problemi. Secondo quanto riportano i media locali, a causa del maltempo le strade si sono trasformate in fiumi in piena a Naoussa. Le immagini che arrivano dall’area mostrano automobili spazzate via dalla corrente. Nel villaggio di Lefkes, l’acqua porta via pietre e rocce. I Vigili del Fuoco stanno conducendo interventi per liberare le persone bloccate nelle auto.

Come ha spiegato al quotidiano “Kathimerini” il sindaco di Paros, Konstantinos Bizas, la situazione è particolarmente difficile sulla strada Parikia-Naoussa, mentre il fiume a Naoussa si è ingrossato, tanto che i veicoli sono stati trascinati via nei pressi di un ponte della zona. “La pioggia è stata intensa per tre ore e ha creato problemi alla rete stradale, in particolare sull’asse Parikia-Naoussa“, ha affermato. “Il fiume a Naoussa si è ingrossato, le auto sono state travolte, ma fortunatamente non ci sono state persone in pericolo”. Le zone più colpite sono il centro dell’isola e Marathi.

Le autorità comunali stanno tentando con tutti i mezzi disponibili di ripristinare la circolazione. “Stiamo cercando di gestirla con tutti i veicoli e i macchinari comunali, ma anche con quelli di DEYAP Paros, che sono in viaggio per aiutare, rimuovendo le macerie dalle strade“, ha aggiunto Bizas.

Il comune di Paros esorta i residenti e i visitatori dell’isola a evitare di viaggiare finché le forti piogge non si saranno placate.

In precedenza, la Protezione Civile aveva inviato il messaggio “112” agli abitanti delle Cicladi, avvisandoli dei pericolosi fenomeni meteorologici e raccomandando loro di prestare attenzione. Secondo le previsioni meteo, le precipitazioni continueranno nelle prossime ore; le autorità raccomandano ai cittadini di evitare spostamenti non necessari e di seguire le istruzioni delle autorità competenti.

Grecia, alluvione sull’isola di Paros: strade come fiumi

