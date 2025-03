Maltempo, grosso albero crolla sul Lungomare di Reggio Calabria: sfiorata la strage | FOTO

MeteoWeb

Tragedia sfiorata questa notte a Reggio Calabria, dove all’1:40 un grosso pino della villa Comunale è crollato sul Lungomare. Fortunatamente in quel momento sul posto non transitava nessuno. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno tagliato i rami e messo in sicurezza l’area con il supporto della Polizia Locale e dei tecnici di Castore che hanno ripulito la zona e rimosso i resti dell’albero. Proprio questa mattina in quel tratto di strada transiterà il Giro d’Italia Handbike 2025, che oggi parte proprio da Reggio Calabria con la prima tappa. Questione di casualità, quindi, se in quel tratto di strada comunque sempre molto trafficato, non è stata una strage.

A Reggio Calabria piove e imperversa il maltempo da una settimana intera. Le temperature sono fredde, abbondantemente inferiori rispetto alle medie del periodo, e la pioggia cade copiosa (circa 50mm di pioggia complessivi) da sei giorni, seppur senza eccessi particolarmente violenti. Il vento è stato a tratti forte ma, anche qui, senza valori estremi. La carenza di manutenzione del verde pubblico è da anni una piaga che affligge la città, provocando numerosi crolli e gravi danni. Evidentemente, però, le autorità aspettano il morto per intervenire.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.