Maltempo, il Ciclone Martinho è arrivato nella notte: forti piogge in Liguria, bufere di neve in Piemonte | LIVE

MeteoWeb

Il Ciclone Martinho è arrivato sull’Italia puntuale come un orologio svizzero rispetto alle previsioni meteo delle scorse ore. Il maltempo sta colpendo il Nord/Ovest con piogge a dirotto in Liguria e abbondanti nevicate sulle Alpi in Piemonte, dove piove a valle con temperature decisamente fredde: abbiamo +8°C a Torino e addirittura +4°C a Cuneo. Clima un po’ più mite in Liguria con +12°C a Genova e +10°C a Savona, ma qui le precipitazioni sono più intense: spiccano i 59mm di pioggia già cumulati al Passo del Faiallo.

Ed è solo l’inizio.

Nella fotogallery scorrevole in alto, alcune immagini dalle webcam alpine che immortalano la forte nevicata in atto sui rilievi del Piemonte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.