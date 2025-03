Maltempo, imponenti nubi “Mammatus” nel cielo di Roma | FOTO

MeteoWeb

Roma è stata teatro di un affascinante fenomeno atmosferico: le nuvole Mammatus hanno fatto la loro comparsa nel cielo questa mattina. In tanti hanno immortalato lo spettacolo, condividendo immagini sui social. Le Mammatus sono formazioni nuvolose caratterizzate da sacche tondeggianti che pendono dalla base delle nubi temporalesche. Si formano quando masse d’aria fredda e umida discendono, creando un contrasto con l’aria circostante. Sebbene appaiano minacciose, non sono direttamente associate ad eventi estremi, ma indicano l’instabilità atmosferica. Un fenomeno affascinante che ha sorpreso la Capitale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

