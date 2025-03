Maltempo in Emilia-Romagna, criticità nel Bolognese: frane a Castel del Rio, allagamenti a San Lazzaro di Savena

MeteoWeb

“L’intensificazione delle precipitazioni delle ultime ore sul settore appenninico centro-orientale sta determinando rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani di Reno, Idice, Sillaro, Santerno, Senio e Lamone, dove si prevedono colmi superiori alle soglie 2. Nelle prossime ore si prevedono precipitazioni moderate sull’Appennino centro-orientale, con locali rovesci, che potranno ulteriormente alimentare le piene in atto“: è l’ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione Emilia-Romagna sulla fase di forte maltempo in atto.

Piccoli smottamenti e frane, alcuni allagamenti, per ora contenuti, sono segnalati nel Bolognese. In località Castel del Rio, Comune della valle del Santerno, i vigili del fuoco segnalano 2 piccoli smottamenti sulla provinciale, senza danni per le persone. Il Comune di San Lazzaro di Savena, nell’hinterland di Bologna dove da ieri sera ci sono state alcune evacuazioni preventive, segnala l’allagamento di alcune strade e sottopassi con qualche difficoltà nella circolazione dopo le piogge del primo mattino. Il Comune di Bologna informa che il picco di piena su rii e torrenti collinari, registrato nella prima mattinata di oggi, è passato. Si segnalano alcuni allagamenti in collina. Nelle prossime ore invece è invece previsto l’innalzamento del Savena e poi del Reno.

“Le criticità meteorologiche in atto sono state costantemente monitorate durante la notte da tutte le istituzioni e i soggetti preposti. Tutto il sistema di protezione civile è attivo e operativo, a partire dal Centro coordinamento soccorsi della Prefettura (Ccs). Alle prime ore del mattino di oggi, venerdì 14 marzo, le previsioni contenute nell’allerta meteo diramata ieri dalla Regione Emilia-Romagna risultano confermate. Per il territorio del comune di Ravenna, l’allerta resta di livello arancione“: è quanto ha comunicato il Comune di Ravenna in una nota, spiegando che “le precipitazioni più intense si sono registrate in collina, sul bacino del fiume Lamone. Attualmente la piena sta interessando la stazione di rilevamento idrometrico di Sarna, prima di Faenza, tra la soglia 2 e la soglia 3. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti dopo l’emissione della prossima allerta regionale, prevista per la fine della mattinata, anche per quanto riguarda il tema delle scuole. Come per quanto disposto ieri, eventuali decisioni in merito terranno conto della situazione dell’intera provincia e non solo di quella dei singoli comuni, poiché molti studenti delle scuole superiori devono spostarsi tra diverse località“.

Il Comune di Ravenna ricorda “il divieto di accesso ai capanni da pesca e alle aree golenali. È inoltre fondamentale prestare attenzione allo stato dei corsi d’acqua, evitare strade allagate e non accedere ai sottopassi in caso di allagamento. Per aggiornamenti sull’evoluzione della situazione, si invitano i cittadini a consultare il sito e i canali social del Comune di Ravenna, del sindaco, di Arpae e dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile“.

