Maltempo, in Sicilia un’altra grande piovuta: picchi di 220mm di pioggia, e non è ancora finita

MeteoWeb

Continua a piovere senza sosta da ieri nella Sicilia orientale, con accumuli pluviometrici che hanno raggiunto quantitativi vertiginosi nel catanese, in tutta l’area etnea e non solo. Da ieri, infatti, sono caduti ben 223mm di pioggia al Rifugio Citelli (Etna Nord), 185mm a Lavinaio, 141mm a Linera, 140mm a Viagrande, 130mm a Pedara, 129mm ad Aci San Filippo, 124mm a Linguaglossa, 122mm a San Gregorio di Catania, 111mm a Giarre, 107mm ad Acireale, 104mm a Castiglione di Sicilia, Nunziata di Mascali e ad Aci Castello, 99mm a Catania, 95mm a Mascalucia, 80mm a Piedimonte Etneo, 73mm a Riposto, 52mm a Misterbianco.

Il clima non è particolarmente freddo nelle ore notturne: a Catania la temperatura minima è stata di +12°C, ma è da giovedì sera che la colonnina di mercurio non supera i +13°C neanche nelle ore diurne a causa delle precipitazioni e della compatta nuvolosità che limita il soleggiamento e mantiene la temperatura stazionaria tra notte e giorno. Sull’Etna la neve è caduta e sta cadendo abbondante, ma soltanto oltre i 2.000/2.200 metri di altitudine, basti pensare che ai 1.920 metri di quota del Rifugio Sapienza la temperatura minima notturna (sotto una fitta pioggia) è stata di +1,6°C.

Piogge abbondanti anche nel Sud/Est siciliano: tra ieri e questa mattina sono caduti 87mm di pioggia a Melilli, 85mm ad Albareseda, 78mm a Carlentini, 70mm a Rosolini, 69mm a Palagonia, 60mm a Noto, 58mm a Cozzo su Cola, 57mm a Priolo Gargallo, 56mm a Villasmundo, 55mm a Solarino, 54mm a Modica, 51mm a Scicli, 47mm a Cassibile e a Scordia, 45mm a Pozzallo, 42mm a Ragusa, 41mm a Monterosso Almo e a Pachino, 40mm a Ispica, 33mm a Siracusa e ad Augusta, 30mm a Caltagirone.

La pioggia è caduta abbondante in tutta l’isola, con un’altra grande piovuta di questa stagione eccezionalmente piovosa dopo la siccità di un anno fa. Da segnalare anche il notevole dato pluviometrico di Pantelleria, dove sono caduti 47mm di pioggia nel cuore del Canale di Sicilia. Nella mappa di seguito possiamo vedere le piogge di ieri e questa mattina in Sicilia, estese su tutta l’isola:

Attenzione perchè il maltempo non è ancora finito: nel prosieguo della giornata odierna avremo ancora piogge sparse nelle zone interne e orientali della Sicilia, con fenomeni in attenuazione rispetto alle scorse ore ma comunque ancora localmente intensi nel catanese, nel siracusano e nelle zone interne di tutta l’isola come mostra chiaramente la mappa del modello Moloch con le precipitazioni attese nel pomeriggio-sera odierno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.