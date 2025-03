Maltempo Indonesia, forti venti causano danni a Bali: alberi e templi crollati | VIDEO

MeteoWeb

Il forte vento ha provocato danni oggi in diverse zone di Bali, isola dell’Indonesia. Particolarmente colpite sono state la meta turistica di Batu Bolong Beach a Canggu e l’isola di Nusa Penida, dove i forti venti hanno danneggiato diversi padiglioni del tempio Watu Klotok. Diversi padiglioni, tra cui Bale Kulkul, Bale Pesantian e Bale Gong, sono crollati. Klungkung e dintorni sono stati colpiti da pioggia accompagnata da forti venti a partire dalle prime ore del mattino. Il maltempo ha provocato un disastro: alberi caduti in diverse zone, che sono precipitati anche su negozi e auto. Un albero caduto ha colpito un negozio nel villaggio di Banjarangkan. Una bancarella semi-permanente è stata colpita da un albero alto circa 5 metri. L’albero ha anche bloccato l’accesso alla strada. Fortunatamente non ci sono state vittime.

