Maltempo in Kazakistan: ritardi all’aeroporto di Astana

Diverse operazioni di volo presso l’aeroporto internazionale di Astana, capitale del Kazakistan, stanno subendo ritardi a causa del maltempo in atto. Lo ha riferito l’ufficio stampa dello scalo, citato dall’agenzia “Kazinform”. Secondo quanto comunicato, 6 degli 84 voli in partenza previsti per oggi, 10 marzo, sono stati posticipati a causa dell’arrivo ritardato degli aeromobili dovuto al maltempo. Per quanto riguarda gli arrivi, 8 voli su 86 hanno subito ritardi.

Nonostante le difficoltà, l’aeroporto continua a operare regolarmente, con operazioni di pulizia continua della pista e dell’area di manovra per garantire la sicurezza dei voli. A tal fine, sono impiegate 23 unità di attrezzature specializzate.

