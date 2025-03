Maltempo Lazio, violenti temporali ai Castelli Romani: strade imbiancate dalla grandine | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Si intensifica il maltempo provocato dal Ciclone sul Basso Tirreno, con violenti temporali che risalgono da Sud. Particolarmente colpita la zona dei Castelli Romani, nel Lazio, dove si sono verificati nubifragi, forti tuoni e violente grandinate; si registrano anche locali blackout. Sono già caduti 18mm di pioggia a Rocca Priora, dove la temperatura è crollata a +7°C attualmente. Si registrano poi 21mm a Velletri, 14mm a Vivaro, 13mm ad Ariccia. Una violenta grandinata ha imbiancato le strade tra Velletri e Vivaro, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Un’intensa grandinata ha imbiancato le strade anche a Bracciano.

Maltempo Lazio, intensa grandinata a Nerola

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.