Maltempo Liguria: Arpal conferma la chiusura dell’allerta gialla sul Levante

Arpal conferma la chiusura dell’allerta meteo gialla in Liguria per piogge e temporali sul Levante alle 14 di oggi, venerdì 14 marzo. “Permane una situazione di attenzione su tutte le classi di bacini del levante della regione e una bassa probabilità di forti temporali sul settore centro orientale della regione“, spiega l’Agenzia in una nota. “Le strutture temporalesche che si attendevano nella notte sul Levante ligure sono rimaste lontane dalla costa a causa dell’ingresso di venti secchi da nord, che hanno indebolito le celle temporalesche prima che arrivassero sulla terraferma“.

“Dopo la tregua di questa mattina sulla Liguria continuano i passaggi perturbati. Le zone di Levante, finora le più colpite, restano al centro dell’attenzione per le prossime ore, soprattutto per la possibilità di piogge moderate e persistenti, in particolare tra questa sera e le prime ore di domani. Gli ultimi modelli prevedono la formazione di una possibile linea di convergenza alimentata da un rinforzo dello scirocco, la cui intensità è ancora affetta da incertezza. Sul Ponente, invece, non sono attesi fenomeni rilevanti“, prosegue Arpal.

Da domani sera, sabato 15 marzo, “con l’arrivo di aria più fredda e secca sul Nord Italia, i fenomeni tenderanno a cessare. Tuttavia, la Liguria resta ancora sotto l’influsso di un vortice depressionario in quota, che porterà a una residua variabilità per domenica“, conclude la nota.

