Maltempo Liguria: cede la carreggiata della provinciale a Casarza

Il maltempo dei giorni scorsi ha provocato il cedimento della carreggiata della strada provinciale per Novano nel Comune di Casarza Ligure. Una crepa si è aperta per una ventina di metri nella strada che dal Bracco (via Aurelia) raggiunge l’abitato di Novano. Vigili del fuoco e uomini e mezzi della Città Metropolitana con il sindaco Giovanni Stagnaro stanno valutando l’entità del danno alla sede stradale in entrambi i sensi di marcia.

