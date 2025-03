Maltempo Liguria: frane tra Tigullio e Imperiese, evacuata famiglia

MeteoWeb

A causa di una vasta frana generata dalle piogge nell’Imperiese, una famiglia composta da 2 adulti e 2 minori è stata evacuata. La frana sta interessando dal pomeriggio di ieri una vasta porzione di terreno sovrastante l’abitazione evacuata e una strada. Sul posto i vigili del fuoco che al termine di un sopralluogo hanno dichiarato momentaneamente inagibile l’edificio. Intervenuti anche il sindaco di Chiusavecchia Luca Vassallo e il personale Anas, che ha predisposto il senso unico alternato sulla provinciale.

Nel Tigullio, la notte scorsa, a causa delle consistenti piogge, il terreno ha ceduto in vari punti dei comuni di Orero, San Colombano Certenoli e Coreglia Ligure. In particolare chiusa la strada in frazione di Soglio che raggiunge i nuclei di case di Casareggio e Costa, difficoltà di transito anche a Pian Casarile, Manai, Valle Fredda questi ultimi in comune di San Colombano

