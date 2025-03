Maltempo Liguria, stato d’emergenza per le mareggiate in Tigullio e Spezzino

MeteoWeb

Il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha firmato il decreto relativo allo stato di emergenza regionale in relazione ai danni provocati dal maltempo, in particolare dalle mareggiate che hanno colpito soprattutto il Tigullio e lo Spezzino tra il 27 e il 28 gennaio di quest’anno, quando era stata emanata un’allerta meteo rossa. Le piogge di quei giorni avevano determinato un innalzamento dei livelli dei principali corsi d’acqua Entella, Magra e Vara, superando le soglie di attenzione e provocando allagamenti localizzati. A questo, si era aggiunta una intensa mareggiata soprattutto nel Levante ligure con il conseguente deposito materiali lignei sui litorali.

‘‘Lo stato di emergenza regionale – affermano il Presidente Bucci e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone – avrà una validità di quattro mesi. Quell’emergenza era legata prevalentemente alla forte mareggiata che aveva colpito i comuni sulla costa e alla foce dei fiumi. Abbiamo già comunicato l’adozione del provvedimento a tutti i sindaci interessati affinché possano procedere subito con proprie ordinanze per l’attivazione di procedure d’urgenza più snelle, previste dalla normativa regionale, per la rimozione del materiale ligneo e per gli abbruciamenti. L’obiettivo è quello di ripristinare al più presto il litorale anche in vista delle prossime festività pasquali e dei ponti di primavera, per consentire ai turisti di godere appieno delle spiagge sulle nostre Riviere”.

