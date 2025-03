Maltempo, limitazioni sulle strade di Emilia Romagna, Liguria e Toscana: il punto

MeteoWeb

Proseguono gli interventi di tecnici e squadre di intervento di Anas per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità nei tratti stradali colpiti dall’ondata di maltempo che sta interessando le regioni Liguria, Emilia Romagna e Toscana. In Liguria sulla strada statale 1 “Via Aurelia” si transita a senso unico alternato al km 551,000 ad Arenzano a causa di una frana; al km 488,333 a Zoagli è stata chiusa una corsia a causa di uno smottamento.

Toscana

Sulla strada statale 67bis ‘Tosco Romagnola” riaperta la corsia, precedentemente chiusa per allagamento, dal km 15,700 al km 16,100 in località Collesalvetti (Livorno). Sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola”: riaperto il tratto dal km 121,000 al km 121,500 a Dicomano (Firenze); è chiuso il tratto dal km 113,800 al km 114,200, a Rufina (Firenze), su richiesta della Protezione Civile per facilitare l’intervento nelle abitazioni interessate dalla piena; chiuso per frana il tratto dal km 59,000 al km 61,000 a Montelupo Fiorentino (Firenze); corsia chiusa nel tratto dal km 124,550 al km 125,000 a San Godenzo (Firenze); per allagamento del sottopasso chiuso il tratto dal km 46,000 al km 46,600 a Empoli (Firenze).

Sulla statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” sono percorribili a senso unico alternato i tratti dal km 65,000 al km 66,000 e al km 69,800 nel territorio di San Marcello Piteglio (Pistoia). La statale 65 “della Futa” è chiusa in entrambe le direzioni per allagamento, in località Vaglia (dal km 15 al km 17) nella città metropolitana di Firenze. La strada statale 68 “di Val Cecina” è chiusa dal km 43,300 al km 43,800 a Volterra (Pisa).

Emilia Romagna

Sulla strada statale 523 “Del Colle di Cento Croci” chiuso in direzione Sestri Levante il tratto compreso tra il km 7,400 e il km 7,600, a Berceto in provincia di Parma a causa del cedimento del piano viabile a seguito delle avverse condizioni metereologiche; sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola” corsia chiusa al km 147,700 in località Portico e San Benedetto (Forlì Cesena) per cedimento del piano viabile a causa della piena del fiume.

Anas invita gli automobilisti a prestare massima prudenza durante gli spostamenti e a consultare gli aggiornamenti sulla viabilità per affrontare i viaggi in maniera sicura.

