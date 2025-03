Maltempo Lombardia, chiusa la SS36 “del Lago di Como e Spluga”

MeteoWeb

Anas comunica che a causa delle condizioni meteo avverse, è chiusa temporaneamente, in entrambe le direzioni, la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, in corrispondenza del territorio comunale di località Madesimo (Sondrio). Il tratto compreso dal km 140,600 al km 147,000 resta interdetto al transito a causa del forte vento che sta interessando il territorio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

