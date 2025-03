Maltempo Lombardia, rientra l’emergenza per la frana in Valtellina

MeteoWeb

Allarme frana rientrato nel territorio comunale di Val Masino (Sondrio), dopo che nelle ultime ore non si sono registrati nuovi movimenti del corpo franoso dello Scaiun. E al termine del vertice in Prefettura a Sondrio, il sindaco del paese della Valtellina, Pietro Taeggi, ha dichiarato che i 300 evacuati nella giornata di ieri nella frazione di Cataeggio possono lasciare gli hotel e le case di amici e parenti che li hanno ospitati e fare rientro alle proprie abitazioni. Al momento, la situazione meteo non accenna al ritorno del sole, con alternanza di piogge e pause nelle precipitazioni.

Cessata la situazione di potenziale pericolo può riaprire anche la strada provinciale che collega il borgo montano al resto della Lombardia e così cessa l’isolamento durato meno di 24 ore.

