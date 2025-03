Maltempo Malesia, gravi inondazioni in cinque distretti a Johor: migliaia di evacuati | VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge a Johor, stato del sud della Malesia, hanno causato gravi inondazioni in cinque distretti, costringendo all’evacuazione di 2.550 residenti. Il comitato per la gestione dei disastri di Johor ha affermato che alle 16:00 locali del 20 marzo, gli sfollati, provenienti da 707 famiglie, erano stati sistemati in 43 centri di soccorso temporanei. “Johor Bahru ha ancora il numero più alto di sfollati con 784 persone, seguito da Kota Tinggi (729), Kulai (506), Pontian (495) e Kluang (36)”, riporta una dichiarazione.

Il sindaco di Johor Bahru, Datuk Mohd Haffiz Ahmad, ha affermato che le inondazioni sono state causate dall’alta marea in corso, combinata con forti piogge continue. Ha aggiunto che tutte le persone interessate dalle inondazioni nella giurisdizione del consiglio comunale di Johor Bahru riceveranno aiuti: “forniremo loro cesti di cibo e un po’ di denaro per aiutarli ad alleviare il peso del trasferimento”. Ha anche affermato che il consiglio comunale ha lanciato il suo speciale team di risposta alle emergenze il 19 marzo, per garantire che tutti i sistemi di drenaggio non siano intasati e funzionino correttamente.

Diverse scuole a Johor sono state colpite dalle inondazioni: alcune hanno sperimentato l’aumento dei livelli dell’acqua e altre sono rimaste isolate a causa delle forti piogge. Il Presidente del comitato per l’istruzione e l’informazione di Johor, Aznan Tamin, ha affermato che alle 12:00 locali del 20 marzo, 11 scuole erano completamente inaccessibili.

Le autorità hanno avvertito che il numero di persone interessate dalle inondazioni potrebbe aumentare man mano che vengono aggiornati i rapporti dalle aree colpite.

