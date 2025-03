Maltempo Marche, 1 milione di danni sulle strade del Pesarese

MeteoWeb

“Supera il milione di euro la prima stima dei danni causati dalle frane sulle strade provinciali, martoriate anche da smottamenti, caduta piante e altri dissesti nei giorni scorsi“. Lo rende noto, facendo la conta dopo il maltempo che ha colpito le Marche, il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini. “È chiaro che da soli non possiamo farcela tenuto conto dei tagli ministeriali sulle manutenzioni. Decurtazioni su risorse già assegnate e poi ridotte per un milione e 200mila euro nel 2025 e per un altro milione nel 2026. Confidiamo in un supporto da parte della Regione Marche, che ha contattato il nostro dirigente Mario Primavera informandosi sulla situazione e sulle problematiche generate dai dissesti“, ha aggiunto.

Proprio il dirigente provinciale alla viabilità, insieme al geometra Damiano Bartocetti e agli altri uomini della Provincia, in mattinata ha verificato lo stato delle due frane sulla SP115 Santa Vittoria, nel territorio di Fratte Rosa. “Solo per questa situazione ci sono 300mila euro di danni”.

E gli interventi della Provincia vanno ancora avanti: nella mattinata, sempre per un’altra frana, è stata chiusa la SP130 Valle di Teva, nel territorio di Monte Cerignone, per consentire i lavori di sistemazione. Con l’ausilio di mezzi privati si conta di riaprire l’arteria al traffico entro la giornata odierna.

