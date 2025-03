Maltempo Marche: gestore della diga di Comunanza attiva la fase di pre-allerta

MeteoWeb

Alla luce dell’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, emessa per la giornata di domani, sabato 29 marzo, in tutto il territorio delle Marche, con il rischio delle piene dei fiumi e allagamenti dei corsi d’acqua minori, il gestore della diga di Gerosa, a Comunanza, ha attivato la fase di pre-allerta. “Si raccomanda a tutti i cittadini, soprattutto gli abitanti e le attività commerciali nei pressi del fiume Aso – si legge in una nota stampa – a prestare la massima attenzione e non avvicinarsi all’alveo del fiume per eventuali ondate di piena. Si invita inoltre la cittadinanza a rimanere informata attraverso i canali ufficiali“.

