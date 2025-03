Maltempo Marche, frana a Cantiano: evitato l’isolamento delle famiglie

MeteoWeb

In provincia di Pesaro-Urbino, proseguono senza sosta gli interventi sulle strade provinciali dopo le frane causate dal maltempo che sta colpendo le Marche. In particolare, la Provincia è intervenuta sulla SP104 Palcano, nel territorio di Cantiano, che dalle prime ore della mattina odierna era stata chiusa al traffico essendo stata interessata da una grande frana di monte. L’intervento ha evitato l’isolamento di alcune famiglie, scongiurando disagi ulteriori alla viabilità.

“Dopo diverse ore di lavoro – riferisce il dirigente del Servizio viabilità Mario Primavera – si stanno concludendo le operazioni di messa in sicurezza del tratto che consentiranno la riapertura al traffico. Si ringraziano i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno presidiato le operazioni e il personale della Provincia che è stato impegnato ininterrottamente. Ringraziamo anche il Prefetto Emanuela Saveria Greco per essersi continuamente informata attraverso il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini e il geometra Damiano Bartocetti, che ha seguito direttamente i lavori”.

Questa operazione si somma a quelle che la Provincia sta portando avanti in queste ore nelle strade provinciali, in collaborazione con forze dell’ordine e istituzioni, a causa di smottamenti, caduta piante e altri danni dovuti al maltempo.

