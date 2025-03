Maltempo Marche: il Comune di Ascoli Piceno attiva il COC

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo idraulica e idrogeologica codice arancione per il territorio piceno, valida per l’intera giornata di oggi, alla luce delle forti piogge previste. Per questi motivi l’Amministrazione comunale di Ascoli Piceno ha deciso di attivare il COC – Centro Operativo Comunale – così da gestire in maniera efficace le eventuali emergenze che potrebbero verificarsi. “Raccomandiamo ai cittadini la massima prudenza – ha affermato il sindaco Marco Fioravanti – perché le previsioni hanno annunciato precipitazioni diffuse, soprattutto nel settore meridionale della nostra regione e quindi in tutto il Piceno. Da parte nostra abbiamo attivato il COC così da essere pronti a intervenire qualora fosse necessario“.

