Maltempo Marche, a Jesi allerta rossa per il fiume Esino: “restate ai piani alti”

Il Comune di Jesi ha lanciato un’allerta per il superamento della soglia di allarme del fiume Esino, a causa delle abbondanti piogge cadute nelle scorse ore, il livello del fiume ha superato il livello di guardia. “Superata la soglia di allarme dell’Esino! Si raccomanda la popolazione residente in prossimità del fiume (Via Esino, tratti di Via Minonna, Via Marconi, Via Misa) di restare ai piani alti delle abitazioni, evitando assolutamente piani interrati, cantine, garage, sottoscala, piani terra“, sottolinea in una nota il Comune. “Chiusi i sottopassi di Via Latini e Via Ripabianca (Goldengas), chiuse Via del Burrone (tratto del cippo Martiri), tratto di Via Piandelmedico (la strada laterale all’altezza del civico 51), Via Santa Maria del Colle (smottamento). Prestare attenzione in prossimità di altri sottopassi e strade che costeggiano fossi o torrenti“.

