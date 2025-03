Maltempo Messina, disagi per le piogge incessanti | FOTO

MeteoWeb

Il forte maltempo che sta colpendo Messina ha compromesso numerose attività quotidiane, inclusi gli allenamenti sportivi. L’ACR Messina ha comunque svolto la propria sessione sotto la pioggia incessante al “Marullo“, affrontando condizioni meteo avverse. Le precipitazioni, particolarmente intense, stanno creando disagi in tutta la città e in gran parte della regione, rendendo difficoltosi gli spostamenti e le attività all’aperto. L’attuale fase di maltempo non prevede miglioramenti, andando ad interessare anche il fine settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.