Maltempo Messina: decine di interventi per frane, allagamenti e alberi caduti | VIDEO

MeteoWeb

Maltempo nel Messinese: oltre 40 gli interventi svolti per smottamenti, allagamenti e alberi caduti, da più di 16 ore vigili del fuoco al lavoro. Nel video le operazioni di ieri per una frana che ha interessato il quartiere di Catarratti: evacuate per precauzione dalle proprie abitazioni 14 famiglie.

#Maltempo #Messina, oltre 40 interventi per smottamenti, allagamenti e alberi caduti, da più di 16 ore #vigilidelfuoco al lavoro. Nella clip le operazioni di ieri per una frana che ha interessato il quartiere di Catarratti, evacuate per precauzione 14 famiglie [#29marzo 9:00] pic.twitter.com/9rVVZ2BeAz — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 29, 2025

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.