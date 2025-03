Maltempo Molise, allagamenti e alberi caduti a Termoli

MeteoWeb

L’ondata di maltempo con freddo e pioggia interessa anche il Basso Molise. A Termoli, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per alberi caduti e allagamenti. Interrotti i collegamenti via mare dal porto di Termoli con le Isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteomarine. La motonave “Santa Lucia” che quotidianamente effettua la spola verso l’arcipelago è rimasta ancorata nello scalo di nord-est. La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di burrasca.

Allerta meteo anche per domani

La Protezione Civile regionale ha esteso anche per la giornata di domani, venerdì 28 marzo, l’allerta meteo gialla. Sull’intero territorio sono previste ancora piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporalesco. Le temperature saranno stazionarie, o in lieve aumento, i venti localmente forti settentrionali sulla zona costiera e versanti appenninici esposti e il mare molto mosso.

