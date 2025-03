Maltempo, Musumeci: “l’istruttoria per emergenza nazionale sarà veloce”

MeteoWeb

In riferimento alla recente ondata di maltempo, il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare ha affermato: “Nelle scorse ore è arrivata la richiesta che ho subito passato ai tecnici del dipartimento per una istruttoria che è quasi sempre assai celere. È chiaro che li serve un vasto piano di prevenzione perché se uno stesso fiume esonda 10-20 volte è chiaro che manca l’intervento infrastrutturale. Io penso alle casse di espansione, ad eventuali scolmatori, il governo è disposto ad accompagnare le Regioni e gli enti locali ad un piano sano, concreto, serio, costruttivo e non piccoli interventi frammentati e mettere finalmente il territorio nelle condizioni di sopportare le ondate di maltempo che purtroppo saranno sempre più frequenti”, ha dichiarato il Ministro Nello Musumeci a 24 Mattino su Radio 24.

