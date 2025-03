Maltempo, nevica in modo intenso in Piemonte: paesaggi da fiaba | VIDEO

MeteoWeb

Una circolazione instabile continua a mantenere condizioni a tratti perturbate sul Piemonte con piogge e rovesci a carattere sparso e neve sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri. Bellissime le immagini della forte nevicata in atto a Prato Nevoso, località sciistica del Cuneese. Nell’ultima settimana, una trentina di centimetri di neve sono caduti nella zona del Lago del Mucrone, a 1.894 metri di quota nel Biellese. Al suolo si rilevano circa 120cm, come segnala il meteorologo Andrea Vuolo che gestisce la pagina Facebook “Meteo in Piemonte”.

Continuerà a nevicare in modo intenso anche nel corso della notte in Piemonte. Un parziale miglioramento si avrà nel corso della giornata di domani, con qualche schiarita in più da Est e residua instabilità limitata al Piemonte occidentale e relative zone alpine.

Tanta neve al Lago del Mucrone, nel Biellese

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.