Maltempo, oltre 2 milioni per i Comuni colpiti della provincia di Vicenza e Verona

“Desidero ringraziare e augurare buon lavoro a Nicola dell’Acqua, direttore di Veneto Agricoltura, che è stato nominato Commissario delegato alla gestione delle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il 23 e il 24 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Arcugnano, Barbarano Mossano, Castegnero, Longare, Nanto e Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona”: sono le parole con cui il presidente del Veneto Luca Zaia, esprime la propria soddisfazione per l’ordinanza della Protezione civile nazionale, con cui, a seguito alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 gennaio scorso, è stato nominato Nicola dell’Acqua Commissario delegato all’emergenza. “Nonostante le opere di difesa che hanno mitigato i danni, il 2024 è stato un anno difficile in Veneto a causa del Maltempo. Si sono registrati eventi diffusi con smottamenti e frane, che hanno provocato situazioni di pericolo. Rinnovo il mio ringraziamento al Governo e al ministro della Protezione civile Nello Musumeci per il riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale per il Maltempo che il 23 e 24 settembre dello scorso anno ha colpito i Colli Berici, Colli Euganei e Monti Lessini. Grazie allo stanziamento di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, si provvederà ora al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, alle attività di gestione delle macerie e del materiale alluvionale, ma anche al sostegno economico alla popolazione interessata”.

L’ordinanza, all’articolo 2, prevede infatti contributi per l’autonoma sistemazione destinati ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale o continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sgomberata a seguito dell’ondata di Maltempo; all’articolo 4 sono invece definite misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive. All’articolo 9 inoltre si prevede la sospensione dei mutui relativi agli edifici sgomberati previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

