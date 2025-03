Maltempo Paraguay, inondazioni a Luque: fiumi nelle strade, mezzi trascinati via | VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge stanno causando problemi in Paraguay. Inondazioni si sono verificate nella città di Luque, nel Dipartimento Central, nell’area metropolitana della capitale Asunción. Come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, le strade si sono trasformate in fiumi in piena, mettendo a rischio l’incolumità delle persone. Nelle immagini, infatti, si vede un motociclista trascinato via dalla corrente insieme alla sua moto.

Problemi si registrano anche nella regione del Chaco, in particolare a Toro Pampa e in altre città dell’Alto Paraguay: colpiti soprattutto gli allevatori. Le precipitazioni, che in alcune zone hanno raggiunto valori compresi tra 200 e 300mm, hanno causato inondazioni che hanno colpito sia gli allevamenti di bestiame sia le comunità.

