Maltempo, pericolo di frana: evacuati abitanti nel Sondriese

A causa del pericolo di frane, 150 abitanti di Cataeggio, frazione del comune di Valmasino, in provincia di Sondrio, sono stati evacuati dalle loro abitazioni. L’allarme è scattato questa mattina per alcuni movimenti franosi. Le operazioni, pubblicate i vigili del Fuoco, sono attualmente in corso. La situazione si è resa particolarmente critica dopo i rilievi effettuati sulle zone interessate. Per garantire la sicurezza dei cittadini, è stata istituita una ‘zona rossa’ nell’area colpita e allestito un PCA (Posto di Comando Avanzato), che coordina tutte le operazioni in corso. Sul posto sono presenti squadre di vigili del fuoco, unità di soccorso e autorità locali.

