Maltempo Pescara: chiuse aree golenali, apprensione per il fiume

“Con l’ordinanza sindacale numero 42 è stata disposta stamani la chiusura delle aree golenali di via Lungofiume dei poeti (nord) e di via Orazio (sud) e degli accessi alle stesse da via Lungofiume dei Poeti incrocio via Rossetti, via Lungofiume dei Poeti incrocio via Gran Sasso, rampa via Spalti del Re, via Orazio, rampa piazza Unione, sino a quando il livello del fiume Pescara non sarà sceso al di sotto della soglia di allarme. Il provvedimento scaturisce dalla comunicazione del Centro funzionale d’Abruzzo relativa alla lettura dei livelli idrometrici della rete in telemisura del fiume Pescara che segnala il superamento della soglia di pre-allarme e graduale aumento verso la soglia di allarme“: è quanto ha comunicato il Comune di Pescara, evidenziando le condizioni del fiume che, a causa del maltempo è ai livelli massimi e potrebbe esondare.

