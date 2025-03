Maltempo, Pichetto segue le evoluzioni con le strutture del MASE

MeteoWeb

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto segue, con le strutture del MASE, l’evoluzione delle condizioni di maltempo che interessano in particolare i territori di Toscana ed Emilia Romagna. “Allerta rossa in Toscana: sono 539 i Vigili del Fuoco impegnati in tutta la Regione con 175 mezzi. 116 gli interventi già realizzati e oltre 200 quelli già programmati nelle prossime ore. Un impegno incessante che si unisce a quello degli operatori delle Forze di Polizia, di tutte le componenti della Protezione civile e dei volontari che lavorano senza sosta per prestare soccorso alla popolazione”. Così su X il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Musumeci: “Governo vicino alle popolazioni colpite”

“Il Governo è vicino alle popolazioni delle province di Emilia Romagna e Toscana, particolarmente colpite in queste ore dall’ondata di maltempo, ormai non più eccezionale. Il Presidente Meloni si tiene costantemente aggiornata sulla evoluzione del fenomeno, che in alcune zone crea serie apprensioni”. Lo dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. “Faccio mio l’invito alla massima prudenza rivolto dalle autorità locali, mentre, dopo quello emiliano-romagnolo, non escludo di firmare il decreto di stato di mobilitazione del Servizio nazionale di Protezione Civile anche per la Regione Toscana, ora all’esame dei nostri tecnici coordinati da Fabio Ciciliano. È mia intenzione incontrare, nei prossimi giorni, assieme ai capi dipartimento Protezione Civile e Casa Italia, i presidenti delle Regioni interessate ed i segretari generali delle rispettive Autorità di distretto, per un confronto sulle possibili iniziative prioritarie da adottare con le opere di prevenzione strutturale. Solo con la collaborazione istituzionale riusciremo a ridurre la esposizione al rischio dei nostri territori”, aggiunge.

