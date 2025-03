Maltempo Piemonte: fulmini visibili da Torino, grandine ad Osasio e nubifragio a Carignano | FOTO

MeteoWeb

Il Piemonte è stato colpito oggi dal primo vero temporale della stagione, annunciando con lampi e tuoni l’inizio di una nuova fase meteorologica più instabile. Il fenomeno, che si è sviluppato nelle ultime ore, ha interessato in particolare l’area a sud di Torino, con fulmini ben visibili anche dal capoluogo. Le spettacolari immagini del temporale sono state scattate da Stefano, membro del gruppo di appassionati “Meteo in Piemonte”, da Scalenghe in direzione Carmagnola. Le foto mostrano un cielo illuminato a tratti dai bagliori dei fulmini, testimonianza visiva dell’intensità del fronte temporalesco.

In alcune località dell’hinterland torinese si sono registrati episodi significativi: ad Osasio è caduta grandine, mentre a Carignano un vero e proprio nubifragio ha colpito il centro abitato, accompagnato da lampi frequenti e forti tuoni. Le precipitazioni sono risultate abbondanti anche su tutto l’arco dell’hinterland meridionale di Torino.

