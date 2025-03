Maltempo Piemonte, neve a Cuneo! Piogge torrenziali in Liguria, forti temporali sul Tirreno, allerta meteo a Roma!

MeteoWeb

E’ una notte di forte maltempo al Nord/Ovest dell’Italia, come ampiamente previsto nei giorni scorsi. La neve è scesa fino a Cuneo, ad appena 530 metri di altitudine sul livello del mare nel basso Piemonte, una nevicata bellissima con +1°C e i primi accumuli in città. Nevica ancora più forte nell’hinterland. Spettacolare la nevicata in corso a Roccavione. Le piogge sono in intensificazione: diluvia nella Liguria occidentale con 57mm di pioggia a Veirera-Alberola (Savona), 55mm al Colle d’Oggia (Imperia) e molte località ad oltre 50mm di pioggia. Ma il grosso del maltempo sta iniziando adesso, e sarà una notte di precipitazioni molto abbondanti tra Piemonte e Liguria, con nevicate eccezionali sulle Alpi.

Forti piogge hanno colpito anche la Sardegna con 21mm a Lanusei (Nuoro) e a San Basilio (Cagliari): si sono adesso formati dei forti temporali nel mar Tirreno, che si dirigono minacciosi verso il Lazio. I fenomeni arriveranno a Roma, dove quella di lunedì sarà una giornata di maltempo estremo. Forti piogge anche in Toscana, Umbria e in tutto il Lazio. Massima allerta.

