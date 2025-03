Maltempo Piemonte: temporale a Torino, grandine sui monti del Biellese

MeteoWeb

Instabilità pomeridiana in atto sui rilievi alpini del Piemonte compresi tra Biellese e Cuneese. Il meteorologo Andrea Vuolo segnala, sulla pagina Facebook “Meteo in Piemonte”, locali grandinate di piccole dimensioni sui monti del Biellese. Primo temporale dell’anno a Torino, con acquazzone sulla collina tra Pecetto Torinese e Moncalieri. In pianura temperature massime sui +17-20°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

