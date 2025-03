Maltempo Toscana, piena dell’Arno: picco atteso a Firenze nel pomeriggio, nella notte a Pisa

MeteoWeb

Scattata alle ore 12 di oggi, 14 marzo, l’allerta meteo rossa valida per la Toscana centrale per rischio idraulico del reticolo maggiore. La situazione resta preoccupante ed è in evoluzione. Il livello di attenzione resta alto e sono in via di attivazione tutte le misure precauzionali previste in caso di piena. Attualmente si registrano situazioni critiche a Sesto Fiorentino, con esondazione del fiume Rimaggio, e nei Comuni di Firenze, Pontassieve, Pelago, Calenzano, Lastra a Signa, Signa, Bagno a Ripoli, Poggio a Caiano, Carmignano e Prato. Frane a Marradi e Vicchio.

La piena dell’Arno sta transitando lungo l’asta del fiume, con picco atteso a Firenze nel pomeriggio e nella nottata a Pisa. Per quanto riguarda i livelli dei fiumi l’Arno è al secondo livello di guardia a Ponte a Signa e Montelupo, al primo livello a Firenze Uffizi, Empoli, Fucecchio e Pontedera. La portata a Empoli è di 1700 metri cubi al secondo, a Ponte a Signa di 1600 mc/s. Per quanto riguarda gli altri fiumi sono al secondo livello di guardia l’Era a Capannoli, il Bisenzio a San Piero a Ponti, l’Ombrone Pistoiese, la Sieve, il Fine, il Cascina a Ponsacco.

“Ci aspettiamo nel pomeriggio una piena dell’Arno molto significativa, tant’è vero che stiamo procedendo al montaggio delle paratie perché il fiume sarà interessato da un quantitativo di acqua davvero significativo“: è quanto ha dichiarato il prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, facendo il punto della situazione. “Raccomandiamo a tutti la massima prudenza e invitiamo i cittadini ad assumere personalmente misure di sicurezza evitando di uscire, di prendere le automobili e di effettuare trasferimenti da comune a comune se non è strettamente necessario. Siamo al livello massimo dell’allerta per il reticolo principale. Nel pomeriggio ci riuniremo di nuovo per valutare l’evolversi della situazione per capire se dovremo prorogare la chiusura delle scuole per la giornata di domani e la possibilità di rinviare la partita del campionato di serie B tra Pisa e Mantova“. Intanto sulla viabilità provinciale, ha concluso D’Alessandro, “abbiamo deciso entro le 14 la chiusura di 4 cavalcavia su sette su tutto il territorio provinciale e invitiamo i cittadini a non avvicinarsi e a non superare le chiusure perché c’è un concreto rischio per l’incolumità pubblica: inoltre il Punto nascita di Pisa è stato aperto anche all’ospedale di Cisanello perché nelle prossime ore potrebbe essere difficoltoso raggiungere l’ospedale Santa Chiara, mentre quello di Cisanello è fuori dal quadrato di rischio“.

