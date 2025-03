MeteoWeb

Un forte acquazzone, accompagnato da un temporale, ha causato inondazioni in diverse zone di Guayaquil, città dell’Ecuador sull’Oceano Pacifico, nel pomeriggio e nella sera di mercoledì 19 marzo. Le forti piogge hanno provocato il collasso del sistema fognario, dovuto all’eccesso di acqua riversatosi in città a partire dalle ore 18 locali. Le piogge hanno provocato gravi inondazioni, trasformando la città in un grande lago a causa delle strade sommerse da grandi quantità di acqua.

Maltempo Ecuador, inondazioni a Guayaquil: strade sommerse

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.