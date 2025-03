Maltempo Pisa: frana a Guardistallo, 6 persone evacuate

MeteoWeb

Frana questa mattina a Guardistallo, in provincia di Pisa: intervento dei Vigili del Fuoco in Via dei Molini. Giunti sul posto, hanno riscontrato una voragine che ha interessato un muro di contenimento per circa 180 metri quadrati, compromettendo la sicurezza di un edificio. Si è reso necessario l’allontanamento di 4 famiglie, per un totale di 6 persone. Il cedimento ha inoltre danneggiato le condutture del metano e dell’acqua. Non si registrano persone ferite. Sul posto anche il Sindaco e i tecnici del Comune di Guardistallo, insieme ai tecnici delle reti idrica e del gas e ai Carabinieri della stazione locale, che stanno coordinando le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

