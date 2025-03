Maltempo Portogallo: migliorano le riserve d’acqua in Algarve

MeteoWeb

Dal pomeriggio di ieri il Portogallo è stato interessato dagli effetti della tempesta Laurence, che ha portato all’emissione di un’allerta per oggi sull’isola di Madeira e nelle città continentali di Faro, Beja e Setúbal. Nonostante ciò, le piogge di marzo hanno prodotto risultati positivi, in particolare nella zona meridionale dell’Algarve. Le abbondanti precipitazioni hanno infatti permesso alla Commissione permanente per la siccità di abbassare le restrizioni sul consumo idrico al 5%. Si tratta di un dato rilevante, considerando che da vent’anni i bacini idrici dell’Algarve orientale non vantavano riserve così elevate. Fino ad ora, il settore urbano era stato costretto a ridurre il consumo d’acqua del 10%, mentre sia l’agricoltura che il turismo avevano registrato tagli del 13% rispetto al 2019. In questo contesto, la diminuzione al 5% rappresenta sicuramente una buona notizia. Rimane però una criticità: le riserve sotterranee sono ancora in situazione di allarme, motivo per cui permangono le restrizioni sulla falda acquifera.

La Commissione permanente per la prevenzione e il monitoraggio degli effetti della siccità, istituita nel 2017 per approvare e verificare l’attuazione del Piano d’emergenza siccità, ha anche il compito di delineare le linee guida per fronteggiare questo preoccupante fenomeno climatico: è composta dai membri del governo responsabili dei settori Ambiente, Agricoltura, Foreste e Sviluppo rurale.

