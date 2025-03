Maltempo Puglia, tracimano canali nel Gargano: allagamenti a San Nicandro Garganico | FOTO

MeteoWeb

Forti piogge stanno colpendo la Puglia da 24 ore e ora gli effetti si sentire sul Gargano, in provincia di Foggia. Dalla mezzanotte, si registrano 18mm di pioggia a San Marco in Lamis, 17mm a Lucera, 15mm a Foggia. La zona più colpita è San Nicandro Garganico, dove si registrano allagamenti di strade e tracimazioni di canali. Nella zona via Goldoni, il canale Scalzacalzati ha invaso parte della strada; il Comune ha immediatamente provveduto alla pulizia del manto stradale. Allagamenti anche nella Piana di Sagri e nella Sacca Orientale, così come sulla strada per Torre Mileto e per Monte d’Elio. Al lavoro i volontari della Protezione Civile comunale che stanno monitorando tutto il territorio.

Al momento, sottolinea il sindaco Matteo Vocale, “la situazione è sotto controllo”. La raccomandazione alla popolazione è di osservare la “massima prudenza negli spostamenti e di non recarsi nelle aree rurali”.

Pioggia forte e grandine nel primo pomeriggio di oggi hanno interessato anche Bari.

